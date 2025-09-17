TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 8,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,6 Prozent auf 8,52 EUR. Bei 8,60 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 8,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 658.322 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,09 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,19 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2025). Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 4,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,63 Mio. EUR – ein Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

