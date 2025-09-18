TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag verlustreich

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 8,48 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 8,48 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 8,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,55 EUR. Bisher wurden heute 374.853 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 60,85 Prozent zulegen. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 3,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,105 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,86 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 04.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

