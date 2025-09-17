TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 8,47 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 8,47 EUR. Bei 8,47 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,42 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.892 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 37,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 3,31 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,105 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,86 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 185,63 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 04.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck

Teamviewer: Neuer Test des Tiefs?

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet