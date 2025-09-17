TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 8,50 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 8,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 8,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 340.456 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 37,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,19 EUR am 16.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,86 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 185,63 Mio. EUR gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

