Kommt die Palantir-Aktie mit Verspätung an die Börse?

Die Börsianer warten gespannt auf das Börsendeput von Palantir , deren Bewertung von der Großbank Morgan Stanley auf 41 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Zwar hat sich der Daten-Spezialist, der als eines der geheimnisvollsten Tech-Startups im Silicon Valley gilt, noch nicht offiziell auf einen Termin für das angekündigte IPO festgelegt, gegenüber Investoren war jedoch von der zweiten Jahreshälfte 2019 die Rede gewesen. Doch wie "Bloomberg" nun unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, sei dies unwahrscheinlich. Realistischer sei vielmehr das Jahr 2020.

Geheimnisvolles Palantir

Palantir ist auf das Sammeln und Auswerten großer Datenmengen spezialisiert. Zu den Kunden zählen neben Konzernen der Finanz- und Pharmabranche auch der US-Auslandsgeheimdienst CIA sowie das Pentagon. Gerüchten zufolge soll das Startup sogar eine Rolle beim Aufspüren des früheren al-Kaida-Chefs Osama bin Laden gespielt haben.

Und es gibt auch enge Verbindungen nach Deutschland. Zum einen wurde das Startup 2004 vom deutschen Geschäftsmann und früheren PayPal-Chef Peter Thiel mitgegründet. Zum anderen sitzt Palantir-Chef Alexander Karp seit 2018 im Aufsichtsrat von Axel Springer.

Laut Bloomberg-Quellen soll Palantir im Jahr 2018 seinen Umsatz um 40 Prozent auf fast eine Milliarde Dollar gesteigert haben, unter dem Strich habe aber noch ein leichter Verlust von rund 30 Millionen Dollar gestanden. Dies sind allerdings keine offiziellen Zahlen, denn als nichtbörsennotiertes Unternehmen hielt sich Palantir bisher was Geschäftsaktivitäten und -zahlen angeht sehr bedeckt. Sollte die Palantir-Aktie allerdings tatsächlich an die Börse gehen, wird sich in puncto Transparenz einiges verbessern müssen.

Palantir-Aktie noch nicht reif für einen Börsengang?

Dass sich der Börsengang der Palantir-Aktie nun hinauszögere, habe laut "Bloomberg" mehrere Gründe. So verfüge das Unternehmen bisher neben drei Gründungsmitgliedern über gerade mal ein unabhängiges Board-Mitglied. Und selbst bei Adam Ross handele es sich um einen engen Bekannten von Peter Thiel. Aber sowohl Nasdaq als auch die New York Stock Exchange verlangen aus Transparenzgründen mindestens drei solche Mitglieder für das Audit-Komitee. So soll gewährleistet werden, dass es im Board vielseitige Fähigkeiten und Perspektiven gibt. Die fehlenden Mitglieder zu finden dürfte dauern, schreibt "Bloomberg" unter Berufung auf Steven Walker von der National Association of Corporate Directors. Denn potenzielle Kandidaten würden sich ein Unternehmen genau anschauen, da sie für die Richtigkeit der Finanzen geradestehen müssten.

Zudem mangelt es Palantir anscheinend an Finanz-Kompetenz. Nicht nur fehle es an genügend erfahrenen Finanzexperten, die das Börsendebüt managen könnten, auch der Schulabschluss von Finanzvorstand Colin Anderson entspreche nicht dem Niveau, das eigentlich üblich ist. Hinzu komme, dass jüngst ein Gericht bemängelte, dass in den Board-Protokollen keine Finanzberichte zu finden seien.

Und auch in einem weiteren Bereich fehlt es anscheinend noch an ausreichend Personal: So sei das Sales-Team noch im Entstehungsprozess und müsse noch ausgebaut werden.

Laut dem "Bloomberg"-Bericht scheint man es bei Palantir schlichtweg nicht eilig zu haben. Während zahlreiche andere Unternehmen aufs Tempo drücken, um das aktuell günstige Marktumfeld für einen IPO zu nutzen, habe Palantir dies nicht nötig und verspüre keinen Druck zur Eile.

Redaktion finazen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com