So viel haben Anleger mit Wetten gegen FAANG-Aktien verdient

Die einst viel umjubelten Tech-Werte sorgen mittlerweile vermehrt für Unruhen bei den Anlegern. Die Aktien von Facebook, Amazon, Apple, Google und Netflix, die sogenannten FAANG-Aktien, stehen in den letzten Wochen zunehmend unter Druck. Facebooks weltweite eklatante Datenschutzprobleme oder die an Google verhängte Milliardenstrafen aufgrund des Android-Geschäftsmodells haben neben dem Datenklau beim Online-Versandriesen Amazon für viel Furore gesorgt und das Vertrauen der Anleger geschwächt. Zudem waren die Quartalszahlen bei Amazon und Alphabet aus Anlegersicht unzufriedenstellend. Tim Seymour, CIO von Seymour Asset Management, rät den Anleger daher auf MAAN-Aktien zu setzen - demnach würden Facebook und Google weichen müssen und dafür Microsoft mit ins Portfolio aufgenommen werden. In der vergangenen Handelswoche haben die FAANG-Aktien 4,7 Prozent an Wert verloren - allein am vergangenen Freitag waren es 3,6 Prozent.

Das FinTech S3 Partners hat am Montag veröffentlicht, dass Shortseller in der letzten Handelswoche durch die FAANG-Werte knapp 1,6 Milliarden US-Dollar an Profit eingenommen haben. Zudem befinden sich alle fünf Tech-Werte in den Top 10 der am meisten geshorteten Aktien in den Vereinigten Staaten. S3 Partners macht in ihrem Bericht zudem auf den im Oktober anhaltenden Leerverkauf der FAANG-Aktien aufmerksam - dieser werde sich neben den Verlusten von Tech-Werten auch weiterhin fortsetzen. Im Oktober hätte die Anzahl der Shortseller dieser fünf Tech-Aktien zudem um sieben Prozent zugelegt. Besonders seien die Shortseller-Aktivitäten bei Facebook (+2,9 Millionen Aktien), Amazon (+1,5 Millionen Aktien) und Apple (+1,6 Millionen Aktien) festzustellen gewesen. Netflix und die Alphabet-Aktie hat es mit +419.000 und +58.000 Anteilen nicht mit derselben Härte getroffen. Das Analyse-Unternehmen geht zudem von erhöhten Shortseller-Aktivitäten aus, wenn es wieder einmal zu einer Rally der Tech-Werte kommen sollte. Ebenfalls rechnet S3 Partners damit, dass der Anstieg der Leerverkäufe im Oktober "das Potenzial für einige volatile Ausschläge nach oben verstärken" werde.

