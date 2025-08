Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Vormittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 2,7 Prozent auf 59,91 EUR ab.

Die Tencent-Aktie musste um 09:18 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 59,91 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 59,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,50 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 1.105 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 66,25 EUR markierte der Titel am 19.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Bei einem Wert von 40,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit Abgaben von 32,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Tencent-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,37 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tencent 4,50 HKD aus.

Am 14.05.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,62 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,87 HKD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 192,48 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 173,53 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 19.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Tencent.

Experten taxieren den Tencent-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,25 CNY je Aktie.

