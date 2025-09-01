Tencent Aktie News: Tencent am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 65,98 EUR ab.

Um 11:54 Uhr rutschte die Tencent-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 65,98 EUR ab. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,98 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,98 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.355 Tencent-Aktien.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,89 EUR. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 2,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,59 CNY ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,09 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,83 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher