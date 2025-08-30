DAX23.354 +0,1%ESt505.375 +0,1%Top 10 Crypto16,14 -0,9%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,81 -1,0%Gold3.666 -0,6%
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK gefragt: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder im Plus

17.09.25 12:10 Uhr
Rüstungstitel wieder gefragt: Aktien von Rheinmetall & Co. im Aufschwung | finanzen.net

Rüstungstitel in Deutschland sind am Mittwoch bei den Anlegern wieder gefragt. Der Kursrücksetzer vom Vortag ist damit nur eine Atempause für den 2025 stark gelaufenen Sektor.

Gegen Mittag zählte Rheinmetall via XETRA ohne neue Nachrichten mit einem Kursanstieg um zeitweise 1,45 Prozent auf 1.928,50 Euro zu den größten Gewinnern im DAX. Die Aktien bauten damit ihr Jahresplus auf 213 Prozent aus, womit sie im deutschen Leitindex weiter klar vorn liegen. Neue Rekordkurse scheinen nur eine Frage der Zeit zu sein.

Zu Wochenbeginn hatte der Konzern mit der Übernahme der Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen Schlagzeilen gemacht. Die Branchenkollegen HENSOLDT und RENK aus dem MDAX gewinnen am Mittwoch stellenweise 1,11 Prozent auf 95,35 Euro beziehungsweise 0,9 Prozent auf 71,02 Euro. Deren Aktienkurse haben damit seit Jahresbeginn um 176 und 286 Prozent zugelegt.

/gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
16.09.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
15.09.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
15.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
