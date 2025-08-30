Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK gefragt: Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder im Plus
Rüstungstitel in Deutschland sind am Mittwoch bei den Anlegern wieder gefragt. Der Kursrücksetzer vom Vortag ist damit nur eine Atempause für den 2025 stark gelaufenen Sektor.
Werte in diesem Artikel
Gegen Mittag zählte Rheinmetall via XETRA ohne neue Nachrichten mit einem Kursanstieg um zeitweise 1,45 Prozent auf 1.928,50 Euro zu den größten Gewinnern im DAX. Die Aktien bauten damit ihr Jahresplus auf 213 Prozent aus, womit sie im deutschen Leitindex weiter klar vorn liegen. Neue Rekordkurse scheinen nur eine Frage der Zeit zu sein.
Zu Wochenbeginn hatte der Konzern mit der Übernahme der Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen Schlagzeilen gemacht. Die Branchenkollegen HENSOLDT und RENK aus dem MDAX gewinnen am Mittwoch stellenweise 1,11 Prozent auf 95,35 Euro beziehungsweise 0,9 Prozent auf 71,02 Euro. Deren Aktienkurse haben damit seit Jahresbeginn um 176 und 286 Prozent zugelegt.
/gl/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
