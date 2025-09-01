DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.007 -1,2%Nas21.056 -1,9%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl68,95 +1,2%Gold3.517 +1,2%
Kursentwicklung im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Nachmittag Verluste

02.09.25 16:09 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 65,71 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
65,78 EUR -1,10 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 15:56 Uhr 1,7 Prozent auf 65,71 EUR. Bei 65,43 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 65,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.248 Stück gehandelt.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,89 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 3,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 42,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,49 Prozent.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,59 CNY ausgeschüttet werden.

Tencent veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,60 HKD, nach 5,52 HKD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 199,09 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 12.11.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,83 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

