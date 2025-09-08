Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.
Um 15:58 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 68,91 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 68,91 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 67,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.320 Tencent-Aktien.
Bei einem Wert von 68,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.09.2025). Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,39 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 62,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,59 CNY belaufen.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,94 CNY je Aktie aus.
