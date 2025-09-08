DAX23.725 -0,3%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1759 ±-0,0%Öl66,88 +1,0%Gold3.645 +0,2%
Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag auf grünem Terrain

09.09.25 09:24 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tencent. Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 68,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
68,16 EUR 1,17 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:06 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 68,00 EUR. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 68,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.290 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,00 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 0,00 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 42,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 37,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,59 CNY aus.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,94 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

