Aktienkurs im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent verteidigt Stellung am Nachmittag

10.09.25 16:11 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Aktie von Tencent zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte zuletzt bei 69,10 EUR.

Mit einem Wert von 69,10 EUR bewegte sich die Tencent-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 69,99 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 69,10 EUR. Bei 69,52 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wechselten via Frankfurt 3.685 Tencent-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 69,99 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 42,43 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 38,60 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,59 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.08.2025 hat Tencent die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,52 HKD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 199,09 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,94 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China

