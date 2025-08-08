DAX24.056 -0,4%ESt505.331 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.029 -0,3%Nas21.471 +0,1%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1595 -0,5%Öl66,67 +0,5%Gold3.346 -1,5%
So entwickelt sich Tencent

Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag schwächer

11.08.25 16:09 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Tencent gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 61,17 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
61,17 EUR -0,19 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:02 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 61,17 EUR. Die Tencent-Aktie sank bis auf 60,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 61,43 EUR. Bisher wurden heute 639 Tencent-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tencent-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2024 bei 42,09 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,19 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tencent am 14.05.2025. Es stand ein EPS von 5,62 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 4,87 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 192,48 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 173,53 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Tencent am 13.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 19.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,31 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

Redaktion finanzen.net

