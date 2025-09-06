Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag auf grünem Terrain

Tencent im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tencent. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 69,42 EUR.

Das Papier von Tencent konnte um 09:17 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,9 Prozent auf 69,42 EUR. Bei 69,42 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 69,00 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 1.937 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 10.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,99 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,82 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,71 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tencent am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,94 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?

Alibabas KI-Erfolg überzeugt: So reagiert die Aktie nach Kursziel-Anhebungen

NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China