DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,23 -1,0%Dow45.865 +0,1%Nas22.321 +0,8%Bitcoin97.535 -0,9%Euro1,1763 +0,3%Öl67,28 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial. Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial.
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Rheinmetall mit Lürssen-Kauf gesucht

15.09.25 17:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
95,35 EUR 2,25 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
72,27 EUR 1,79 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.948,00 EUR 56,50 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RTL
37,60 EUR 2,55 EUR 7,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
214,40 EUR -5,05 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kleinen Aufschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Dass die Bonität Frankreichs durch die Ratingagentur Fitch auf AA- von A+ gesenkt wurde, belastete nicht. Der Schritt kam laut Marktteilnehmern nicht überraschend. "Frankreichs Fähigkeit, seine Schulden zu refinanzieren, steht derzeit nicht in Frage - viele Investoren betrachten die Situation sogar als Einstiegsgelegenheit", so Mabrouk Chetouane, Chefstratege bei Natixis. Zugleich hat die Ratingagentur S&P die Bonität Spaniens und Portugals angehoben, was an den Börsen auf ein positives Echo stieß und auch den Euro stützte. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 23.749 Punkte.

Wer­bung

Im Fokus stehen in der neuen Woche die Notenbanken, konkret die US-Notenbank, die Bank of England und die Bank of Japan. In den USA wird fest mit einer Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte am Mittwoch gerechnet. Laut den Devisenstrategen der DZ Bank muss die Fed Fingerspitzengefühl beweisen, denn es gehe darum, die richtige Balance zwischen einer ökonomisch gerechtfertigten Geldpolitik und der Demonstration ihrer politischen Unabhängigkeit zu finden.

Dass der DAX nicht stärker zulegte, lag vor allen an den Kursverlusten von Index-Schwergewicht SAP. Für die Aktie ging es 2,8 Prozent nach unten. Die Aktie neige nun bereits seit geraumer Zeit zur Schwäche, hieß es im Handel. Das Papier sei im ersten Halbjahr sehr gut gelaufen. Mit dem Ende der Schwächephase der US-Märkte seien die Anleger nun dabei, ihr Portfolio differenzierter aufzustellen. Hinzu komme, dass viele Anleger auch auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten in der Peripherie der Eurozone seien, hieß es.

Rheinmetall übernimmt die Lürssen-Gruppe und verschafft sich damit ein Standbein im Marineschiffbau. Laut den Jefferies-Analysten erwirtschaftet der Bereich zweistellige Margen und will langfristig eine Marge im mittleren Zehnerbereich erreichen. Der Kauf kam bei den Anlegern gut an und schickte die Aktie 2,8 Prozent nach oben. Aber auch andere Titel aus dem Sektor waren gefragt: Hensoldt gewannen 2,7 Prozent, Renk 2,6 Prozent.

Wer­bung

Um 6,7 Prozent nach oben ging es mit RTL. Hier kamen die Konditionen des Aktienrückkaufs gut an. Der Preis lag mit 37,85 Euro am obersten Ende der Spanne. Der Rückkauf bei RTL dient zur Übernahme von Sky Deutschland. RTL hatte die Ankaufsspanne zuvor breit mit 30,85 zu 37,85 Euro angegeben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.748,86 +0,2% +19,0%

DAX-Future 23.771,00 +0,3% +16,8%

XDAX 23.762,09 +0,3% +19,5%

MDAX 30.469,96 +1,0% +17,9%

TecDAX 3.580,55 +0,5% +4,3%

SDAX 16.714,19 +0,9% +20,8%

Wer­bung

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 128,71 +7

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

DAX 22 17 1 3.025,3 40,2 3.147,5 43,8

MDAX 39 11 0 428,8 20,1 461,1 19,9

TecDAX 20 10 0 886,5 14,8 760,1 15,0

SDAX 50 17 2 k.A. k.A. k.A. k.A.

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 11:47 ET (15:47 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
09:06Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:06Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:56Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen