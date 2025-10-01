Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 1.926,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 1.926,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.918,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.963,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 190.256 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.09.2025 bei 2.001,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 75,92 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,38 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.137,78 EUR angegeben.

Am 07.08.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,43 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 06.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,58 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

