Tencent im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

13.11.25 16:08 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 72,94 EUR zu.

Tencent Holdings Ltd
72,29 EUR 0,29 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:01 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 72,94 EUR. Die Tencent-Aktie legte bis auf 73,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 72,57 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.374 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 2,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,58 CNY.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,60 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 199,09 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 18.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 27,14 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

