Kurs der Tencent

Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

20.08.25 12:07 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 64,61 EUR zu.

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:39 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 64,61 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 64,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,70 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 644 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 2,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,33 EUR am 21.08.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 34,49 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,59 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,52 HKD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 199,09 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 26,65 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

