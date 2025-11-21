DAX23.119 -0,7%Est505.521 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,67 -0,8%Gold4.043 -0,8%
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Kurs der Tencent

Tencent Aktie News: Tencent verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

21.11.25 09:22 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Tencent hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Frankfurt-Handel kam die Tencent-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 67,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
67,70 EUR -0,06 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:10 Uhr bei der Tencent-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 67,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tencent-Aktie sogar auf 68,12 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 67,45 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,12 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 224 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Mit Abgaben von 32,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,68 CNY ausgeschüttet werden.

Tencent ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,60 HKD gegenüber 6,27 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 210,74 Mrd. HKD – ein Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 181,93 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Tencent wird am 25.03.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,67 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tencent

