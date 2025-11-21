DAX23.117 -0,7%Est505.507 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,19 -7,8%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.402 -5,0%Euro1,1504 -0,2%Öl62,30 -1,4%Gold4.038 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens 723610 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Blick auf Tencent-Kurs

Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagmittag ins Minus

21.11.25 12:04 Uhr
Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 66,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
66,25 EUR -1,51 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:36 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 66,76 EUR ab. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 66,28 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,12 EUR. Bisher wurden heute 362 Tencent-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 10,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,54 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,68 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Tencent gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,27 HKD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210,74 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 181,93 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Tencent am 25.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 27,67 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen