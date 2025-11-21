Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Freitagmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 66,76 EUR.
Um 11:36 Uhr fiel die Tencent-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 66,76 EUR ab. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 66,28 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,12 EUR. Bisher wurden heute 362 Tencent-Aktien gehandelt.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR an. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 10,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,71 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,54 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,68 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.
Tencent gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Tencent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,60 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,27 HKD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 210,74 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 181,93 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Tencent am 25.03.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 27,67 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
