Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Mittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 70,06 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:00 Uhr die Tencent-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 70,06 EUR. Bei 70,92 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Tencent-Aktie bis auf 70,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,13 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 584 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 74,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 45,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,76 Prozent.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,63 CNY belaufen.

Am 13.11.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 7,60 HKD gegenüber 6,27 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 210,74 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 181,93 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Tencent am 25.03.2026 vorlegen. Tencent dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 27,42 CNY je Aktie belaufen.

