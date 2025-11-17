Tencent Aktie News: Tencent steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 70,28 EUR zu.

Um 16:04 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 70,28 EUR. Bei 70,92 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3.931 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,70 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 53,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,63 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 13.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 7,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,27 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 210,74 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 181,93 Mrd. HKD umsetzen können.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,42 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

