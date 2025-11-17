DAX23.536 -1,4%Est505.631 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.896 ±-0,0%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,28 ±-0,0%Gold4.072 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Notierung im Blick

Tencent Aktie News: Tencent steigt am Nachmittag

17.11.25 16:08 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent steigt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 70,28 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
69,69 EUR -0,31 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:04 Uhr konnte die Aktie von Tencent zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,4 Prozent auf 70,28 EUR. Bei 70,92 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 70,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 3.931 Tencent-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 74,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 6,70 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 45,71 EUR. Derzeit notiert die Tencent-Aktie damit 53,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,63 CNY.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 13.11.2025 vor. Es stand ein EPS von 7,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 6,27 HKD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tencent im vergangenen Quartal 210,74 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tencent 181,93 Mrd. HKD umsetzen können.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.03.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,42 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen