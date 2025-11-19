Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Tencent im Blick

Die Aktie von Tencent zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Tencent-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 68,81 EUR.

Bei der Tencent-Aktie ließ sich um 16:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 68,81 EUR. Die Tencent-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,05 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 68,26 EUR ein. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,26 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 2.365 Tencent-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 74,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 8,24 Prozent niedriger. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,58 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 4,50 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,92 CNY aus.

Am 13.11.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7,60 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,27 HKD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent auf 210,74 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181,93 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,52 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht