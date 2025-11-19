Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 68,26 EUR.

Um 09:08 Uhr ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 68,26 EUR. In der Spitze fiel die Tencent-Aktie bis auf 68,26 EUR. Bei 68,26 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel.

Bei einem Wert von 74,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 9,86 Prozent zulegen. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 33,04 Prozent sinken.

Nach 4,50 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,92 CNY je Tencent-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 13.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,60 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 6,27 HKD je Aktie erwirtschaftet. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 210,74 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 181,93 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Tencent-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.03.2026 erwartet.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,52 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

