So entwickelt sich Tencent

Tencent Aktie News: Tencent am Freitagnachmittag mit Abschlägen

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Tencent gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tencent-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 67,40 EUR.

Tencent Holdings Ltd
68,14 EUR 0,38 EUR 0,56%
Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 67,40 EUR abwärts. Die Tencent-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,23 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,12 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.015 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 10,12 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 45,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,68 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,27 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 210,74 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 181,93 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Tencent am 25.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 27,67 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

