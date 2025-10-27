DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.577 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1639 +0,1%Öl65,91 +0,3%Gold3.993 -2,1%
Tencent im Blick

Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

27.10.25 16:08 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,6 Prozent auf 72,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
72,94 EUR 2,01 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:05 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 72,80 EUR zu. Bei 72,80 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 72,54 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3.948 Tencent-Aktien.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 3,01 Prozent Luft nach oben. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,58 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 6,60 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,09 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,05 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

