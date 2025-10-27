Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Tencent im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tencent. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,6 Prozent auf 72,80 EUR.

Um 16:05 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 72,80 EUR zu. Bei 72,80 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 72,54 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 3.948 Tencent-Aktien.

Bei 74,99 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 3,01 Prozent Luft nach oben. Bei 45,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,58 CNY, nach 4,50 HKD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 6,60 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,09 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,05 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

