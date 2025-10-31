Tencent Aktie News: Tencent wird am Freitagvormittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,4 Prozent auf 70,55 EUR ab.

Die Aktie verlor um 08:53 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 2,4 Prozent auf 70,55 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 70,50 EUR. Bei 70,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 495 Tencent-Aktien.

Bei 74,99 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 6,29 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tencent-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,58 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 6,60 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tencent 5,52 HKD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent auf 199,09 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,92 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Tencent veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Tencent.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 27,05 CNY je Tencent-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Erste Schätzungen: Tencent legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tech-Rally in Asien setzt sich fort: Aktien von Renesas, Alibaba & Co. stark gesucht

Rally bei Nikkei & Co.: Auf breiter Front weiter aufwärts auf neue Rekordniveaus