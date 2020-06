10.000-Dollar-Marke durchbrochen: Bitcoin gewinnt weiter an Wert

Der Bitcoin sprang im bisherigen Tageshoch bis auf 10.185,40 Dollar.

Erst jüngst kam es zu einem wichtigen Ereignis in der Krypto-Community: Das sogenannte Halving stand an. Damit bekommen Miner nun nicht mehr 12,5 Bitcoin je Block, sondern nur noch 6,25 Bitcoin. Da die Anzahl der zu schürfenden Coins gedeckelt ist, wird mit Halving-Events das Erreichen dieser Grenze verlangsamt.

Bildquellen: Zapp2Photo / Shutterstock.com