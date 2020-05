Investor erwartet neuen Bitcoin- und Kryptofrühling

• Bitcoin hat seit dem Corona-Tief kräftig zugelegt• Alexis Ohanian glaubt an ein Ende des Krypto-Winters• Frisches Geld von der Wall Street

Der Bitcoin wird mit knapp 9.000 US-Dollar deutlich unter seinen Höchstständen gehandelt. Doch seit März, als wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Aktienmärkte weltweit eingebrochen waren, hat die älteste Kryptowährung kräftige Preisaufschläge eingefahren. Von 3.900 US-Dollar ausgehend hat sich der Wert der Digitalwährung mehr als verdoppelt. Alex Ohanian, Mitgründer von Reddit und früher Investor der großen US-amerikanischen Bitcoin- und Krypto-Börse Coinbase, sieht die ersten grünen Triebe am Markt und rechnet mit einem "Krypto-Frühling".

Ist der Krypto-Winter vorbei?

Im Interview mit Yahoo Finance erklärte der Investor, warum er so zuversichtlich für den Kryptomarkt ist. "Ich versuche, die Preise nicht zu verfolgen, ich kann nichts davon vorhersagen", so der 37-Jährige. Was er aber sagen könne, ist "dass wir im Moment wirklich einen Kryptofrühling sehen, was erstklassige Ingenieure, Produktentwickler und Designer betrifft, die echte Lösungen auf der Blockchain aufbauen", betont er. Genau dies sei für ihn der interessante Teil: "Wir sehen wirklich hochkarätige Talente, die auf der Infrastruktur aufbauen".

Auch das Risikokapitalunternehmen Andreessen Horowitz schätzt die aktuelle Lage am Bitcoin- und Kryptomarkt ähnlich ein wie der Mitgründer von Reddit. Die Experten untersuchten kürzlich Krypto-Zyklen am Markt und kamen zu dem Ergebnis, dass es ein langfristiges, stetiges Wachstum von neuen Ideen, Codes, Projekten und Startups in der Krypto-Branche gebe und dass Technologen und Unternehmer "Krypto in den kommenden Jahren weiter vorantreiben" werden.

Wall Street-Investoren als Preistreiber für Bitcoin & Co.

Dass sich die Lage am Kryptomarkt kräftig aufhellen könnte, führt Ohanian auch auf frisches Geld von der Wall Street zurück. "Es ist interessant zu sehen, wie OGs von der Wall Street sich jetzt mit Krypto beschäftigen und Bitcoin kaufen. Es zeigt immer mehr, dass es hier bleiben wird", so der Investor im Yahoo Finance-Interview.

Dass Bitcoin zunehmend an Akzeptanz in einer breiteren Investorenschicht gewinnt, dürfte auch auf die Politik der Notenbanken zurückzuführen sein, die mit geldpolitischen Maßnahmen die Folgen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft abzufedern versuchen und damit Inflationssorgen schüren. Kryptowährungen wie Bitcoin werden vor diesem Hintergrund für viele Investoren attraktiv.

Auch Ohanian hat einen Teil seines Millionenvermögens in Bitcoin investiert, wie er im Interview erklärte. "Ich habe schon seit einiger Zeit einen Prozentsatz meines Vermögens in Krypto investiert und fühle mich immer noch ziemlich gut dabei. Ich möchte nicht zu viel dran ändern. […] Weil ich denke, dass es eine umsichtige Absicherung ist", so der Investor.



