Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verliert am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,40 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 4,40 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesco-Aktie bis auf 4,40 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,41 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 105.388 Tesco-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,43 GBP erreichte der Titel am 05.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,141 GBP. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 07.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Tesco.
In der Tesco-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,274 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
