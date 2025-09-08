DAX23.714 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.663 +0,3%Nas21.771 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1725 -0,3%Öl66,82 +0,9%Gold3.639 +0,1%
09.09.25 16:10 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 4,39 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 4,39 GBP. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,38 GBP. Bei 4,42 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 1.740.931 Tesco-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2025 auf bis zu 4,45 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,46 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 29,24 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,141 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 02.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 07.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,274 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

