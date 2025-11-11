Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Tesco

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 4,63 GBP.

Die Tesco-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 4,63 GBP. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,57 GBP ein. Bei 4,80 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 5.726.970 Tesco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 4,81 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 3,73 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 32,92 Prozent Luft nach unten.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,282 GBP je Aktie.

