Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco legt am Vormittag zu

11.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Tesco zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,78 GBP zu. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,81 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,80 GBP. Bisher wurden heute 239.540 Tesco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 4,81 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 0,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 35,14 Prozent Luft nach unten.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.04.2027 dürfte Tesco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Tesco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,282 GBP je Aktie.

Redaktion finanzen.net

