Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken
Vom Kult-Franchise zum Börsen-Blockbuster: Die Strategie hinter dem Erfolg von Take-Two
Notierung im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag schwächer

18.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 4,34 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,10 EUR 0,05 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tesco befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,3 Prozent auf 4,34 GBP ab. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,32 GBP nach. Bei 4,39 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.208.625 Tesco-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,45 GBP. Dieser Kurs wurde am 09.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 2,54 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,141 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 präsentieren. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,276 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
