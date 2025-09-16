Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tesco-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 4,36 GBP ab.

Das Papier von Tesco befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,8 Prozent auf 4,36 GBP ab. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,36 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,39 GBP. Zuletzt wechselten 67.771 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei 4,45 GBP erreichte der Titel am 09.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 1,97 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,88 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,141 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Tesco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 02.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,276 GBP im Jahr 2026 aus.

