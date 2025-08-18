DAX24.194 -0,3%ESt505.443 -0,5%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1639 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Tesco im Fokus
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag nahe Vortagesschluss

21.08.25 12:06 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Tesco zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Tesco-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,28 GBP.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesco-Aktie im London-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 4,28 GBP. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,29 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,27 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,28 GBP. Der Tagesumsatz der Tesco-Aktie belief sich zuletzt auf 739.468 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2025 auf bis zu 4,32 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,94 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,10 GBP. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 27,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,140 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Voraussichtlich am 02.10.2025 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 07.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,272 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
