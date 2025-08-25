DAX24.169 -0,4%ESt505.397 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,12 -0,9%Gold3.379 +0,4%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

26.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 4,26 GBP ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 4,26 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesco-Aktie bis auf 4,25 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,28 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 413.644 Tesco-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,32 GBP erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,53 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.

Voraussichtlich am 02.10.2025 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Tesco dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,272 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

bluebay / Shutterstock.com

