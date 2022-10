Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Nachmittag herbe Einbußen

Aktien in diesem Artikel Tesla 239,10 EUR

Die Tesla-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 5,5 Prozent auf 241,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 241,70 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 249,75 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 49.322 Stück.

Bei einem Wert von 360,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,86 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 602,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,48 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 16.934,00 USD gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren. Tesla dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 18.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,10 USD je Tesla-Aktie.

