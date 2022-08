Tesla Aktie News: Tesla reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Tesla 894,30 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 885,00 EUR zu. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 891,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 862,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.222 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR an. Gewinne von 18,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2021 Kursverluste bis auf 562,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 57,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 845,42 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,30 USD fest.

