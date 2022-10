Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 214,35 EUR

1,64% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 214,05 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 213,95 EUR. Bei 214,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 3.736 Stück.

Bei einem Wert von 360,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 40,54 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 10,79 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 598,42 USD an.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 16.934,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.958,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2022 wird am 19.10.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 18.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Tesla.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

CAM-Studie: Tesla ist der mit Abstand innovativste E-Autobauer

Nicht nur GameStop: Diese Short Squeezes brachten Hedgefonds Milliardenverluste ein

Nach erfolgreichem Porsche-IPO: Diese VW-Marken könnten ebenfalls an die Börse gehen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com