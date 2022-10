Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Tesla 223,50 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 224,70 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 233,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 228,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 88.500 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 360,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 37,58 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2022 auf bis zu 193,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 16,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 598,42 USD für die Tesla-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.934,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,14 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

