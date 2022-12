Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag gefragt

Trading Idee

Die Aktien des Autoherstellers Tesla befinden sich seit dem Abprall am Widerstand im Bereich von 313 USD Ende September in einer Abwärtsbewegung und haben im bisherigen Verlaufstief am Freitag 150,04 USD erreicht. Und damit die Unterstützungszone um 150 USD erreicht. Hier könnten die Aktien wieder hochziehen und eine Erholung starten.