Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 22.06.2022 16:22:00 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 682,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 652,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 661,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.323 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Gewinne von 36,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 517,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2021). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 31,81 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 868,33 USD.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 18.756,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 10.389,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

