Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 440,78 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 440,78 USD. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 440,79 USD. Bei 431,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 4.414.092 Tesla-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 10,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,12 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 51,88 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 249,38 USD je Tesla-Aktie aus.
Am 23.07.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,50 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 15.10.2025 gerechnet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 1,74 USD je Aktie aus.
Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Autobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.07.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.07.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
