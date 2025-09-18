Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Tesla

Die Aktie von Tesla zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 427,61 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 427,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 428,42 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 422,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.541.821 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 488,50 USD markierte der Titel am 19.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 24.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,12 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 249,38 USD an.

Am 23.07.2025 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,50 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 15.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,74 USD je Aktie belaufen.

