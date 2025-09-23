DAX23.706 +0,4%ESt505.477 +0,1%Top 10 Crypto15,69 +2,9%Dow46.345 +0,1%Nas22.585 +0,1%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,54 +1,1%Gold3.756 -0,2%
Aktienentwicklung

Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag im Plus

24.09.25 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 436,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
374,75 EUR 13,70 EUR 3,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 436,77 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 436,87 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 429,82 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.960.659 Stück gehandelt.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2024 auf bis zu 212,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,43 Prozent.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,38 USD je Tesla-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 22,50 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,78 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Tesla SellUBS AG
05.09.2025Tesla SellUBS AG
29.07.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
