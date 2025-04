Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag tiefer

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 283,79 USD ab.

Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 283,79 USD nach. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 279,72 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 285,58 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.807.195 Tesla-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 72,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 167,42 USD. Dieser Wert wurde am 12.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 41,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,86 USD.

Am 22.04.2025 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,37 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 19,34 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,30 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,23 Prozent verringert.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

