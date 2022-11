Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Vormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 176,26 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 174,86 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 174,48 EUR nach. Bei 175,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.480 Tesla-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 51,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 161,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 8,53 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 447,73 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 19.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.454,00 USD im Vergleich zu 13.757,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Tesla-Aktie belaufen.

