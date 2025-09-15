DAX23.323 -1,8%ESt505.373 -1,3%Top 10 Crypto15,95 -0,3%Dow45.700 -0,4%Nas22.336 -0,1%Bitcoin97.226 -0,9%Euro1,1838 +0,6%Öl68,32 +1,3%Gold3.685 +0,2%
Texas Instruments im Blick

Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Dienstagnachmittag ins Plus

16.09.25 16:10 Uhr
Texas Instruments Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Texas Instruments am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Texas Instruments gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Texas Instruments-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 178,60 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Texas Instruments Inc. (TI)
150,88 EUR 1,28 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Texas Instruments konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 178,60 USD. Die Texas Instruments-Aktie legte bis auf 181,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 178,79 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 199.800 Texas Instruments-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 221,69 USD erreichte der Titel am 12.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 139,96 USD am 12.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Texas Instruments-Aktie 21,63 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,49 USD, nach 5,26 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,67 USD.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 4,45 Mrd. USD gegenüber 3,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Texas Instruments dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Texas Instruments-Gewinn in Höhe von 5,60 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Texas Instruments-Aktie

